Последствия ночной атаки «шахеда» устраняют коммунальщики в Харькове
Коммунальщики оперативно убирают последствия вражеской атаки беспилотника в Шевченковском районе, сообщает горсовет.
Выбитые оконные контуры закрывают специалисты КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».
Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают стекло и габаритный мусор.
Напомним, в ночь на 2 марта россияне совершили запуск нескольких БпЛА «Шахед» по Харькову. Один из них ударил по Шевченковскому району. В результате взрыва уничтожены 4 частных автомобиля, взрывная волна выбила стекла в домах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Shahed, атака, БПЛА, бронь, дворники, коммунальщики, стекла, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 13:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики оперативно убирают последствия вражеской атаки беспилотника в Шевченковском районе, сообщает горсовет. ".