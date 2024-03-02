Последствия ночной атаки «шахеда» устраняют коммунальщики в Харькове

Коммунальщики оперативно убирают последствия вражеской атаки беспилотника в Шевченковском районе, сообщает горсовет.

Выбитые оконные контуры закрывают специалисты КП «Харьковспецстрой» и КП «Харьковское ремонтно-строительное предприятие».

Работники КП «Харьковблагоустройство» убирают стекло и габаритный мусор.

Напомним, в ночь на 2 марта россияне совершили запуск нескольких БпЛА «Шахед» по Харькову. Один из них ударил по Шевченковскому району. В результате взрыва уничтожены 4 частных автомобиля, взрывная волна выбила стекла в домах.