Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу
Погибших в результате удара российского БпЛА нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
«Первый раз прилет «шахеда» по Харькову, в жилой квартал города. К счастью, нет погибших, несколько человек с легкими травмами. В ночное время пострадали автомобили, припаркованные возле жилых домов. К сожалению, выбиты окна, есть течь в тепловых сетях», — рассказал Терехов.
Удар произошел в 12 часов по Шевченковскому району, уточнил на месте пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Ночью россияне совершили запуск нескольких БпЛА «Шахед» по Харькову. В результате взрыва уничтожены 4 частных автомобиля. Около 10 гаражей были частично повреждены. В десятках квартир выбиты стекла и окна. Это обычный жилмассив Харькова. Удар «шахедом» нанесен по двору многоэтажных жилых домов. В районе в основном пятиэтажные дома. По состоянию на два часа ночи информации о травмированных и погибших лицах нет», — рассказал Дмитрий Чубенко.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: автомобиль, БПЛА Shahed, Дмитрий Чубенко, дрон, Игорь Терехов, машина, мер Харкова, мэр, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 07:51;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших в результате удара российского БпЛА нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".