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Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу

Происшествия 07:51   02.03.2024
Оксана Якушко
Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу

Погибших в результате удара российского БпЛА нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Первый раз прилет «шахеда» по Харькову, в жилой квартал города. К счастью, нет погибших, несколько человек с легкими травмами. В ночное время пострадали автомобили, припаркованные возле жилых домов. К сожалению, выбиты окна, есть течь в тепловых сетях», — рассказал Терехов.

Удар произошел в 12 часов по Шевченковскому району, уточнил на месте пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Ночью россияне совершили запуск нескольких БпЛА «Шахед» по Харькову. В результате взрыва уничтожены 4 частных автомобиля. Около 10 гаражей были частично повреждены. В десятках квартир выбиты стекла и окна. Это обычный жилмассив Харькова. Удар «шахедом» нанесен по двору многоэтажных жилых домов. В районе в основном пятиэтажные дома. По состоянию на два часа ночи информации о травмированных и погибших лицах нет», — рассказал Дмитрий Чубенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 07:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Погибших в результате удара российского БпЛА нет, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".