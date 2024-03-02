Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове

Удар по Харькову обошелся без пострадавших, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, опираясь на оперативные данные.

«В эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается», — отметил Синегубов.

Напомним, около полуночи в городе прозвучали два взрыва. Перед этим ВС ВСУ сообщили о пролете в сторону Харькова вражеских БПЛА. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в одном из районов. Позже он уточнил, что на месте пожар, а в домах выбиты окна. Олег Синегубов сообщил, что горят автомобили. В 00:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.