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Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове

Происшествия 00:38   02.03.2024
Оксана Горун
Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове Фото: ХОВА

Удар по Харькову обошелся без пострадавших, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, опираясь на оперативные данные.

«В эту минуту без пострадавших. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей. Ликвидация последствий продолжается», — отметил Синегубов.

Напомним, около полуночи в городе прозвучали два взрыва. Перед этим ВС ВСУ сообщили о пролете в сторону Харькова вражеских БПЛА. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в одном из районов. Позже он уточнил, что на месте пожар, а в домах выбиты окна. Олег Синегубов сообщил, что горят автомобили. В 00:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 00:38;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Удар по Харькову обошелся без пострадавших, проинформировал начальник ХОВА Олег Синегубов, опираясь на оперативные данные".