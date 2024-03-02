В Харькове после удара «шахедов» горят автомобили — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас профильные службы в Харькове проверяют дома рядом с местом «прилета» — в поисках возможных пострадавших.

«Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. К этой минуте обнаружили возгорание двух автомобилей. Профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

В домах рядом с местом удара выбиты окна, дополнил мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, около полуночи в городе прозвучали два взрыва. Перед этим ВС ВСУ сообщили о пролете в сторону Харькова вражеских БПЛА. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в одном из районов.

В 0:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.