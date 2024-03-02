В Харькове после удара «шахедов» горят автомобили — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас профильные службы в Харькове проверяют дома рядом с местом «прилета» — в поисках возможных пострадавших.
«Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. К этой минуте обнаружили возгорание двух автомобилей. Профильные службы проверяют дома рядом с наличием пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
В домах рядом с местом удара выбиты окна, дополнил мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, около полуночи в городе прозвучали два взрыва. Перед этим ВС ВСУ сообщили о пролете в сторону Харькова вражеских БПЛА. Мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» в одном из районов.
В 0:28 в Харькове прозвучал отбой воздушной тревоги.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, прилет, синегубов, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 00:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас профильные службы в Харькове проверяют дома рядом с местом «прилета» — в поисках возможных пострадавших".