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У Харкові після удару “шахедів” горять автомобілі – Синєгубов

Події 00:29   02.03.2024
Оксана Горун
У Харкові після удару “шахедів” горять автомобілі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз профільні служби у Харкові перевіряють будинки поряд із місцем “прильоту” – у пошуках можливих постраждалих.

Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів. Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

У будинках поряд із місцем удару вибиті вікна, доповнив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько опівночі в місті пролунали два вибухи. Перед цим ПС ЗСУ повідомили про проліт у бік Харкова ворожих БПЛА. Мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” в одному з районів.

О 0:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:29;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз профільні служби у Харкові перевіряють будинки поряд із місцем “прильоту” – у пошуках можливих постраждалих".