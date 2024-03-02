У Харкові після удару “шахедів” горять автомобілі – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз профільні служби у Харкові перевіряють будинки поряд із місцем “прильоту” – у пошуках можливих постраждалих.
“Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів. Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.
У будинках поряд із місцем удару вибиті вікна, доповнив мер Харкова Ігор Терехов.
Нагадаємо, близько опівночі в місті пролунали два вибухи. Перед цим ПС ЗСУ повідомили про проліт у бік Харкова ворожих БПЛА. Мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” в одному з районів.
О 0:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз профільні служби у Харкові перевіряють будинки поряд із місцем “прильоту” – у пошуках можливих постраждалих".