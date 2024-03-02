У Харкові після удару “шахедів” горять автомобілі – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що зараз профільні служби у Харкові перевіряють будинки поряд із місцем “прильоту” – у пошуках можливих постраждалих.

“Окупанти завдали ударів безпілотниками по місту Харків. На цю хвилину виявили загоряння двох автомобілів. Профільні служби перевіряють будинки поруч на наявність постраждалих“, – написав Синєгубов у телеграмі.

У будинках поряд із місцем удару вибиті вікна, доповнив мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, близько опівночі в місті пролунали два вибухи. Перед цим ПС ЗСУ повідомили про проліт у бік Харкова ворожих БПЛА. Мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” в одному з районів.

О 0:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.