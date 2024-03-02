У Харкові пролунали вибухи – Терехов заявив про атаку “шахедів”

Близько опівночі у Харкові пролунали два вибухи, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто летять ворожі безпілотники.

Вибухи чули у кількох районах Харкова. Мер міста Ігор Терехов заявив про “приліт” у місті.

“Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо “приліт” в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов у телеграмі.