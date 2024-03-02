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У Харкові пролунали вибухи – Терехов заявив про атаку “шахедів”

Події 00:21   02.03.2024
Оксана Горун
У Харкові пролунали вибухи – Терехов заявив про атаку “шахедів”

Близько опівночі у Харкові пролунали два вибухи, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто летять ворожі безпілотники.

Вибухи чули у кількох районах Харкова. Мер міста Ігор Терехов заявив про “приліт” у місті.

“Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо “приліт” в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов у телеграмі.

Читайте також: Група “шахедів” тримає курс на Харків/Чугуїв — Повітряні сили ЗСУ

 

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі у Харкові пролунали два вибухи, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто летять ворожі безпілотники".