У Харкові пролунали вибухи – Терехов заявив про атаку “шахедів”
Близько опівночі у Харкові пролунали два вибухи, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто летять ворожі безпілотники.
Вибухи чули у кількох районах Харкова. Мер міста Ігор Терехов заявив про “приліт” у місті.
“Ворожі безпілотники намагаються атакувати Харків. Попередньо маємо “приліт” в одному з районів міста. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється”, – написав Терехов у телеграмі.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, новини Харкова, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі у Харкові пролунали два вибухи, перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на місто летять ворожі безпілотники".