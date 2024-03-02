Live
  • Сб 02.03.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 38.05
  • EUR 41.2

В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»

Происшествия 00:21   02.03.2024
Оксана Горун
В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов» Скриншот

Около полуночи в Харькове прозвучали два взрыва, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят вражеские беспилотники.

Взрывы слышали в нескольких районах Харькова.  Мэр города Игорь Терехов заявил о «прилете» в городе.

«Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов в telegram.

Читайте также: Группа «шахедов» держит курс на Харьков/Чугуев — Воздушные силы ВСУ

 

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 2 марта: по городу ударили «шахеды»
Главные новости Харькова 2 марта: по городу ударили «шахеды»
02.03.2024, 00:48
Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове
Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове
02.03.2024, 00:38
В Харькове после удара «шахедов» горят автомобили — Синегубов
В Харькове после удара «шахедов» горят автомобили — Синегубов
02.03.2024, 00:29
В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»
В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»
02.03.2024, 00:21
Главные новости Харькова 1.03: Зеленский и Рютте в Харькове подписали договор
Главные новости Харькова 1.03: Зеленский и Рютте в Харькове подписали договор
01.03.2024, 22:58
Группа «Шахедов» держит курс на Харьков/Чугуев — Воздушные силы ВСУ
Группа «Шахедов» держит курс на Харьков/Чугуев — Воздушные силы ВСУ
01.03.2024, 23:25

Новости по теме:

00:38
Синегубов сообщил о последствиях «прилета» в Харькове
00:21
В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»
15:16
В Волчанске прогремели 30 взрывов: раненый мужчина, повреждены дома (фото)
10:22
Разминирование на Харьковщине: где будет громко 26 февраля
23:44
Взрывы, которые слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 00:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Харькове прозвучали два взрыва, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят вражеские беспилотники".