В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»
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Около полуночи в Харькове прозвучали два взрыва, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят вражеские беспилотники.
Взрывы слышали в нескольких районах Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил о «прилете» в городе.
«Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов в telegram.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 00:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи в Харькове прозвучали два взрыва, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят вражеские беспилотники".