В Харькове прозвучали взрывы — Терехов заявил об атаке «шахедов»

Около полуночи в Харькове прозвучали два взрыва, перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили, что на город летят вражеские беспилотники.

Взрывы слышали в нескольких районах Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявил о «прилете» в городе.

«Вражеские беспилотники пытаются атаковать Харьков. Предварительно есть «прилет» в одном из районов города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал Терехов в telegram.