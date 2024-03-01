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Группа «Шахедов» держит курс на Харьков/Чугуев — Воздушные силы ВСУ

Происшествия 23:25   01.03.2024
Елена Нагорная
Группа «Шахедов» держит курс на Харьков/Чугуев — Воздушные силы ВСУ

О группе вражеских беспилотников в Харьковской области сообщило в 23:17 командование Воздушных сил ВСУ.

Дроны держат курс на Харьков/Чугуев.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 23:25;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О группе вражеских беспилотников в Харьковской области сообщило в 23:17 командование Воздушных сил ВСУ.".