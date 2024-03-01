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Група “шахедів” тримає курс на Харків/Чугуїв – Повітряні сили ЗСУ

Події 23:25   01.03.2024
Олена Нагорна
Група “шахедів” тримає курс на Харків/Чугуїв – Повітряні сили ЗСУ

Про групу ворожих безпілотників у Харківській області повідомило о 23:17 командування Повітряних сил ЗСУ.

Дрони тримають курс на Харків/Чугуїв.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 23:25;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про групу ворожих безпілотників у Харківській області повідомило о 23:17 командування Повітряних сил ЗСУ".