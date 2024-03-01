Група “шахедів” тримає курс на Харків/Чугуїв – Повітряні сили ЗСУ
Про групу ворожих безпілотників у Харківській області повідомило о 23:17 командування Повітряних сил ЗСУ.
Дрони тримають курс на Харків/Чугуїв.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: беспилотники, БПЛА, воздушные силы, дрони, ЗСУ, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 23:25;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про групу ворожих безпілотників у Харківській області повідомило о 23:17 командування Повітряних сил ЗСУ".