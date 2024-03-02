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Синєгубов повідомив про наслідки “прильоту” в Харкові

Події 00:38   02.03.2024
Оксана Горун
Синєгубов повідомив про наслідки “прильоту” в Харкові

Удар по Харкову обійшовся без постраждалих, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, спираючись на оперативні дані.

На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває“, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, близько опівночі в місті пролунали два вибухи. Перед цим ПС ЗСУ повідомили про проліт у бік Харкова ворожих БПЛА. Мер Ігор Терехов  підтвердив “приліт” в одному із районів. Пізніше він уточнив, що на місці пожежа, а в будинках вибиті вікна. Олег Синєгубов повідомив, що горять автомобілі. О 00:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 00:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удар по Харкову обійшовся без постраждалих, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, спираючись на оперативні дані".