Синєгубов повідомив про наслідки “прильоту” в Харкові

Удар по Харкову обійшовся без постраждалих, поінформував начальник ХОВА Олег Синєгубов, спираючись на оперативні дані.

“На цю хвилину без постраждалих. У кількох багатоповерхівках вибиті вікна, два авто згоріли вщент, є пошкодження гаражів. Ліквідація наслідків триває“, – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, близько опівночі в місті пролунали два вибухи. Перед цим ПС ЗСУ повідомили про проліт у бік Харкова ворожих БПЛА. Мер Ігор Терехов підтвердив “приліт” в одному із районів. Пізніше він уточнив, що на місці пожежа, а в будинках вибиті вікна. Олег Синєгубов повідомив, що горять автомобілі. О 00:28 у Харкові пролунав відбій повітряної тривоги.