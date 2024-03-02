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Згоріли 4 автівки. У Харкові перший приліт БпЛА «Шахед» у житловий квартал

Події 07:51   02.03.2024
Оксана Якушко
Згоріли 4 автівки. У Харкові перший приліт БпЛА «Шахед» у житловий квартал

Загиблих внаслідок удару російського БпЛА немає, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Перший раз приліт «шахеда» в Харків, у житловий квартал міста. На щастя нема загиблих, декілька людей з легкими травмами. У нічний час постраждали автівки, які були припарковані біля житлових будинків. На жаль, вибиті вікна, є течі у теплових мережах», – розповів Терехов.

Удар стався о 12 годині по Шевченківському району, уточнив на місці речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Вночі росіяни здійснили запуск декількох БпЛА «Шахед» по Харкову. Внаслідок вибуху знищені 4 приватні автомобілі. Близько 10 гаражів були частково пошкоджені. В десятках квартир вибиті шибки та вікна. Це звичайний житловий масив міста Харкова. Удар «шахедом» нанесений по двору багатоповерхових житлових будинків. У районі здебільшого п’ятиповерхові будинки. Станом на другу годину ночі інформації про травмованих та загиблих осіб немає», – розповів Дмитро Чубенко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 07:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загиблих внаслідок удару російського БпЛА немає, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".