Згоріли 4 автівки. У Харкові перший приліт БпЛА «Шахед» у житловий квартал

Загиблих внаслідок удару російського БпЛА немає, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Перший раз приліт «шахеда» в Харків, у житловий квартал міста. На щастя нема загиблих, декілька людей з легкими травмами. У нічний час постраждали автівки, які були припарковані біля житлових будинків. На жаль, вибиті вікна, є течі у теплових мережах», – розповів Терехов.

Удар стався о 12 годині по Шевченківському району, уточнив на місці речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

«Вночі росіяни здійснили запуск декількох БпЛА «Шахед» по Харкову. Внаслідок вибуху знищені 4 приватні автомобілі. Близько 10 гаражів були частково пошкоджені. В десятках квартир вибиті шибки та вікна. Це звичайний житловий масив міста Харкова. Удар «шахедом» нанесений по двору багатоповерхових житлових будинків. У районі здебільшого п’ятиповерхові будинки. Станом на другу годину ночі інформації про травмованих та загиблих осіб немає», – розповів Дмитро Чубенко.