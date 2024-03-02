Наслідки нічної атаки «шахеда» усувають комунальники у Харкові
Комунальники оперативно прибирають наслідки ворожої атаки безпілотника у Шевченківському районі, повідомляє міськрада.
Вибиті віконні контури закривають фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».
Працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають скло та габарите сміття.
Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни здійснили запуск кількох БпЛА «Шахед» Харковом. Один із них ударив по Шевченківському району. Внаслідок вибуху знищено 4 приватні автомобілі, вибухова хвиля вибила шибки в будинках.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Shahed, атака, БПЛА, бронь, дворники, коммунальщики, стекла, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 13:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники оперативно прибирають наслідки ворожої атаки безпілотника у Шевченківському районі, повідомляє міськрада.".