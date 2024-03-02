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Наслідки нічної атаки «шахеда» усувають комунальники у Харкові

Суспільство 13:17   02.03.2024
Оксана Якушко

Комунальники оперативно прибирають наслідки ворожої атаки безпілотника у Шевченківському районі, повідомляє міськрада.

Вибиті віконні контури закривають фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають скло та габарите сміття.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни здійснили запуск кількох БпЛА «Шахед» Харковом. Один із них ударив по Шевченківському району. Внаслідок вибуху знищено 4 приватні автомобілі, вибухова хвиля вибила шибки в будинках.

Читайте також: Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова

Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «Наслідки нічної атаки «шахеда» усувають комунальники у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники оперативно прибирають наслідки ворожої атаки безпілотника у Шевченківському районі, повідомляє міськрада.".