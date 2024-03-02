Наслідки нічної атаки «шахеда» усувають комунальники у Харкові

Комунальники оперативно прибирають наслідки ворожої атаки безпілотника у Шевченківському районі, повідомляє міськрада.

Вибиті віконні контури закривають фахівці КП «Харківспецбуд» і КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство».

Працівники КП «Харківблагоустрій» прибирають скло та габарите сміття.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни здійснили запуск кількох БпЛА «Шахед» Харковом. Один із них ударив по Шевченківському району. Внаслідок вибуху знищено 4 приватні автомобілі, вибухова хвиля вибила шибки в будинках.