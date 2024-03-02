Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова
Через удар російського БпЛА постраждали три жінки 76, 66 та 44 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У всіх трьох гостра реакція на стрес, медичну допомогу надали на місці.
Пошкоджені 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів.
Нагадаємо, у ніч на 2 березня “шахед” вдарив по житловому масиву у Шевченківському районі Харкова.
Читайте також: Згоріли 4 автівки. У Харкові перший приліт БпЛА «Шахед» у житловий квартал
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: Shahed, БПЛА, жінка, удар, Харків, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2024 в 09:12;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через удар російського БпЛА постраждали три жінки 76, 66 та 44 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.".