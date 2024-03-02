Три людини постраждали через удар «шахеда» по житловому кварталу Харкова

Через удар російського БпЛА постраждали три жінки 76, 66 та 44 років, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У всіх трьох гостра реакція на стрес, медичну допомогу надали на місці.

Пошкоджені 4 будинки, 17 автомобілів та 5 гаражів.

Нагадаємо, у ніч на 2 березня “шахед” вдарив по житловому масиву у Шевченківському районі Харкова.