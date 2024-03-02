3 человека пострадали из-за удара «шахеда» по жилому кварталу Харькова (фото)
Из-за удара российского БпЛА пострадали три женщины 76, 66 и 44 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.
У всех трех острая реакция на стресс, медицинскую помощь оказали на месте.
Повреждены 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей.
Напомним, в ночь на 2 марта «шахед» ударил по жилому массиву в Шевченковском районе Харькова.
Читайте также: Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, БПЛА, жінка, женщина, удар, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «3 человека пострадали из-за удара «шахеда» по жилому кварталу Харькова (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 09:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара российского БпЛА пострадали три женщины 76, 66 и 44 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".