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3 человека пострадали из-за удара «шахеда» по жилому кварталу Харькова (фото)

Происшествия 09:12   02.03.2024
Оксана Якушко

Из-за удара российского БпЛА пострадали три женщины 76, 66 и 44 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

У всех трех острая реакция на стресс, медицинскую помощь оказали на месте.

Повреждены 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей.

Напомним, в ночь на 2 марта «шахед» ударил по жилому массиву в Шевченковском районе Харькова.

Читайте также: Сгорели 4 автомобиля. В Харькове первый прилет БпЛА «Шахед» по жилому кварталу

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 2 марта 2024 в 09:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за удара российского БпЛА пострадали три женщины 76, 66 и 44 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.".