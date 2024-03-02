3 человека пострадали из-за удара «шахеда» по жилому кварталу Харькова (фото)

Из-за удара российского БпЛА пострадали три женщины 76, 66 и 44 лет, сообщила Харьковская областная прокуратура.

У всех трех острая реакция на стресс, медицинскую помощь оказали на месте.

Повреждены 4 дома, 17 автомобилей и 5 гаражей.

Напомним, в ночь на 2 марта «шахед» ударил по жилому массиву в Шевченковском районе Харькова.