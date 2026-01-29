Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)

Из-за сложных погодных условий харьковские коммунальщики работают практически круглосуточно, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Я очень благодарен работникам наших КП. Есть техника, мы снабжены реагентами. Что касается дорог, тротуаров, особое спасибо дворовым работникам, которые работают тоже круглосуточно. Очень сложные погодные условия и нам нужно сделать так, чтобы и дороги были проездными, и чтобы не было скользко на тротуарах. Человеческого ресурса всегда не хватает, потому что идет война, и более 1000 наших работников КП сегодня защищают нашу землю», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне дороги и тротуары в Харьковской области сразу стали опасными. Гололед началась из-за резкой смены погоды и ледяного дождя ночью и утром 28 января. Трассы в области расчищали 80 единиц техники, сообщили в Службе восстановления. Город проходным и проездным делали 1800 работников «Дорремстроя» и более 200 единиц техники.