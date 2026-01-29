Live

Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)

Записано 12:29   29.01.2026
Виктория Яковенко
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео) Фото: Харьковский горсовет

Из-за сложных погодных условий харьковские коммунальщики работают практически круглосуточно, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.

«Я очень благодарен работникам наших КП. Есть техника, мы снабжены реагентами. Что касается дорог, тротуаров, особое спасибо дворовым работникам, которые работают тоже круглосуточно. Очень сложные погодные условия и нам нужно сделать так, чтобы и дороги были проездными, и чтобы не было скользко на тротуарах. Человеческого ресурса всегда не хватает, потому что идет война, и более 1000 наших работников КП сегодня защищают нашу землю», — отметил Терехов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, накануне дороги и тротуары в Харьковской области сразу стали опасными. Гололед началась из-за резкой смены погоды и ледяного дождя ночью и утром 28 января. Трассы в области расчищали 80 единиц техники, сообщили в Службе восстановления. Город проходным и проездным делали 1800 работников «Дорремстроя» и более 200 единиц техники.

Читайте также: Неделя проходит тяжело — Терехов об обстрелах и ситуации в энергетике Харькова

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
Как от скачков напряжения защитить технику и жилье – советы специалистов
28.01.2026, 11:30
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
Новости Харькова — главное 29 января: ситуация на фронте, пострадавшие
29.01.2026, 11:49
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
Как сегодня будут отключать свет на Харьковщине – данные энергетиков
29.01.2026, 07:35
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
Харьковский сурок Тимка, предрекающий весну, вновь даст прогноз дистанционно
28.01.2026, 20:09
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
Могут пожертвовать тремя направлениями: РФ хочет взяться за Купянск – Машовец
29.01.2026, 09:30
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)
29.01.2026, 12:29

Новости по теме:

28.01.2026
Гололед: ситуация в Харькове, как расчищают дороги области (фото, видео)
28.01.2026
В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
27.01.2026
В среду в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
26.01.2026
На Харьковщину надвигается циклон: водителей предупредили об опасности
22.01.2026
В Харькове и области сегодня будет опасно – предупреждение синоптиков


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Гололед в Харькове: хватает ли техники и работников, сообщил Терехов (видео)», то посмотрите больше в разделе Записано на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 29 января 2026 в 12:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за сложных погодных условий харьковские коммунальщики работают практически круглосуточно, рассказал в эфире нацмарафона мэр города Игорь Терехов.".