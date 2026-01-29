Ожеледиця у Харкові: чи вистачає техніки і працівників, повідомив Терехов
Через складні погодні умови харківські комунальники працюють практично цілодобово, розповів в етері нацмарафону мер міста Ігор Терехов.
«Я дуже вдячний працівникам наших КП. Є техніка, ми забезпечені реагентами. Що стосується доріг, тротуарів, особлива подяка дворовим працівникам, які працюють теж цілодобово. Дуже складні погодні умови, і нам потрібно зробити так, щоб і дороги були проїзними, і щоб не було слизько на тротуарах. Людського ресурсу завжди не вистачає, бо йде війна, і понад 1000 наших працівників КП сьогодні боронять нашу землю», – зазначив Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Нагадаємо, напередодні дороги та тротуари на Харківщині враз стали небезпечними. Ожеледиця розпочалася через різку зміну погоди та крижаний дощ уночі та зранку 28 січня. Траси в області розчищали 80 одиниць техніки, повідомили в Службі відновлення. Місто прохідним і проїзним робили 1800 працівників «Шляхрембуду» та понад 200 одиниць техніки.
