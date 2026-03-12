На проєкті шкільного бомбосховища на Харківщині розбазарили 1,5 млн грн

Слідство вважає, що замість того, щоб розробити новий проєкт укриття для школи у селищі Нова Водолага Харківського району, підприємець надав замовнику «копіпаст» проєкту подібного бомбосховища у Харкові та отримав за це 2 мільйони гривень.

Договір зі школою у Новій Водолазі на виготовлення проєктно-кошторисної документації мешканець Полтави — директор кількох ТОВ — уклав у червні 2023 року. Однак замість розробки нового проєкту він скопіював раніше створену документацію для укриття ліцею у Харкові, повідомляє обласна прокуратура.

Надалі директор підприємства підписав та подав замовнику акт здачі-прийому виконаних робіт, на підставі якого отримав 2 мільйони гривень. Судова експертиза підтвердила, що проект є «копіпастом», тому його вартість мала бути значно нижчою — близько 500 тисяч гривень. Тобто збитки оцінили майже 1,5 мільйона.

Директору підприємства повідомили про підозру за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчиненого повторно в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, поєднаного зі службовим підробленням (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ).

У вересні 2025 року стосовно цього фігуранта прокурори вже направили обвинувальний акт до суду за фактами заволодіння 7,5 мільйона гривень бюджетних коштів за аналогічною схемою.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, 19 лютого Київський райсуд Харкова повернув під варту Андрія Руденка, якому інкримінують керівництво злочинною організацією, що у 2024 році привласнила 5,4 мільйона гривень бюджетних коштів на будівництві фортифікацій на території області.