На проекте школьного бомбоубежища на Харьковщине растратили 1,5 млн грн

Следствие считает, что вместо того, чтобы разработать новый проект укрытия для школы в поселке Новая Водолага Харьковского района, предприниматель предоставил заказчику «копипаст» проекта подобного бомбоубежища в Харькове и получил за это 2 миллиона гривен.

Договор со школой в Новой Водолаге на изготовление проектно-сметной документации житель Полтавы — директор нескольких ООО — заключил в июне 2023 года. Однако вместо разработки нового проекта он скопировал ранее созданную документацию для укрытия лицея в Харькове, сообщает областная прокуратура.

В дальнейшем директор предприятия подписал и подал заказчику акт сдачи-приема выполненных работ, на основании которого получил 2 миллиона гривен. Судебная экспертиза подтвердила, что проект является «копипастом», поэтому его стоимость должна была быть значительно ниже — около 500 тысяч гривен. То есть ущерб оценили почти в 1,5 миллиона.

Директору предприятия сообщили о подозрении по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим положением, совершенного повторно в условиях военного положения, в особо крупных размерах, соединенного со служебным подлогом (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УКУ).

В сентябре 2025 года в отношении этого фигуранта прокуроры уже направили обвинительный акт в суд по фактам завладения 7,5 миллиона гривен бюджетных средств по аналогичной схеме.

Как сообщала МГ «Объектив», 19 февраля Киевский райсуд Харькова вернул под стражу Андрея Руденко, которому инкриминируют руководство преступной организацией, присвоившей в 2024 году 5,4 миллиона гривен бюджетных средств на строительстве фортификаций на территории области.