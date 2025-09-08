Live
Землі для будівництва в Харкові стали сміттєзвалищем: хто отримав підозру

Суспільство 14:53   08.09.2025
Вікторія Яковенко
Землі для будівництва в Харкові стали сміттєзвалищем: хто отримав підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 37-річному підприємцю, який, за даними слідства, перетворив землі у Харкові на сміттєзвалище.

«За даними слідства, підприємець незаконно використовував дві земельні ділянки в Харкові на вул. Бахмутській (колишня Омська). Землі, призначені для будівництва та обслуговування житлових будинків, він фактично перетворив на стихійне сміттєзвалище», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що на ділянки регулярно привозили будівельні та побутові відходи, у тому числі залишки знесених будівель. Для цього фігурант використовував свої вантажні автомобілі, додали правоохоронці.

«Перевірки підтвердили перевищення допустимих норм шкідливих речовин у ґрунті — азоту амонійного, нафтопродуктів, органічних сполук та інших речовин. Таке забруднення створює реальну загрозу для довкілля. Внаслідок протиправних дій підозрюваного державі завдано матеріальної шкоди майже на 5 млн гривень», – зазначили у прокуратурі.

Підприємцю вручили підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 (забруднення або псування земель) ККУ, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Санкція статті передбачає до 5 років тюрми, з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Читайте також: У підприємця хочуть забрати приміщення в Харкові за 1,5 млн грн – чому

Автор: Вікторія Яковенко
