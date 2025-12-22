Замість будинків у Харкові – сміттєзвалище: справа підприємця – в суді

У Харкові судитимуть підприємця, який, за даними слідства, перетворив землі у місті на сміттєзвалище.

У Харківській обласній прокуратурі нагадали, що з початку 2019 до серпня 2021 року ФОП незаконно використовував дві земельні ділянки, розташовані на вулиці Бахмутській (колишня Омська).

«За вказівкою власника цих земель підприємець організував регулярне вивезення на ці ділянки будівельних та побутових відходів, зокрема залишків знесених будівель. Транспортування він здійснював своїми вантажними автомобілями. Землі, призначені для будівництва та обслуговування житлових будинків, ФОП фактично перетворив на стихійне сміттєзвалище», – зазначили правоохоронці.

Перевірки Держекоінспекції та судові експертизи підтвердили перевищення допустимих норм шкідливих речовин у ґрунті — азоту амонійного, нафтопродуктів, органічних сполук та інших речовин.

Фігуранту інкримінують забруднення земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей чи довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 ККУ). Якщо провину доведуть, йому загрожує обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, раніше в Харківській обласній прокуратурі інформували, що внаслідок протиправних дій підозрюваного державі завдано матеріальної шкоди майже на 5 млн гривень.