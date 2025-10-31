Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID в Харкові: цифри
На грип та ГРВІ за тиждень в Харкові захворіли 1146 жителів.
Як повідомили у Харківській міськраді, з 23 по 29 жовтня зафіксували 50 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Двох хворих на грип на ГРВІ шпиталізували.
Зазначимо, що захворюваність в Харкові трохи зменшується. Адже з 16 по 22 жовтня у місті на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції захворіли 1154 людини. Також зафіксували й менше випадків COVID – того тижня зареєстрували 101.
У мерії нагадали, що звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медзакладу, з собою потрібно мати паспорт.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ГРВІ, грип, захворюваність, міськрада, новини Харкова;
Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2025 в 13:43;