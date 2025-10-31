Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID в Харькове: цифры
Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 1146 жителей.
Как сообщили в Харьковском горсовете, с 23 по 29 октября зафиксировали 50 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Двух больных гриппом ОРВИ госпитализировали.
Отметим, что заболеваемость в Харькове несколько уменьшается. Так как с 16 по 22 октября в городе гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 1154 человека. Также зафиксировали и меньше случаев COVID – на той неделе был 101.
В мэрии напомнили, что обратиться за направлением бесплатного тестирования на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медучреждение, с собой нужно иметь паспорт.
Читайте также: Харьковчанин купил ребенка за криптовалюту, чтобы выехать за границу – ГПСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГРВІ, грипп, заболеваемость, міськрада, новости Харькова, ОРВИ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID в Харькове: цифры», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 31 октября 2025 в 13:43;