Что происходит с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и COVID в Харькове: цифры

Гриппом и ОРВИ за неделю в Харькове заболели 1146 жителей.

Как сообщили в Харьковском горсовете, с 23 по 29 октября зафиксировали 50 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Двух больных гриппом ОРВИ госпитализировали.

Отметим, что заболеваемость в Харькове несколько уменьшается. Так как с 16 по 22 октября в городе гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями заболело 1154 человека. Также зафиксировали и меньше случаев COVID – на той неделе был 101.

В мэрии напомнили, что обратиться за направлением бесплатного тестирования на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения дозы вакцины, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медучреждение, с собой нужно иметь паспорт.