Сколько человек заболели гриппом, ОРВИ и COVID за неделю в Харькове

В Харькове гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями с 16 по 22 октября заболели 1154 человека.

Об этом сообщает Харьковский горсовет. За эту неделю зафиксировали 101 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19, проинформировали в департаменте здравоохранения. Двоих госпитализировали.

В мэрии напомнили, что обратиться за направлением на бесплатный тест на COVID-19 можно к семейному врачу. Для получения вакцинации, независимо от наличия декларации с врачом, следует обратиться в ближайшее медучреждение, с собой нужно иметь паспорт.

Напомним, в конце сентября заведующая отделом эпидемиологического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней» сообщала МГ «Объектив», что все гражданские и военные сейчас находятся в группе высокого риска из-за столбняка. По ее данным, эпидемиологи не отслеживают количество жителей региона, которые добровольно решили привиться от столбняка. Потому что существует календарь профилактических прививок, а в случае ранения проводят экстренную профилактику.