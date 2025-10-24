Скільки людей захворіли на грип, ГРВІ та COVID за тиждень у Харкові

У Харкові на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції з 16 по 22 жовтня захворіли 1154 людини.

Про це повідомляє Харківська міськрада. За цей тиждень зафіксували 101 лабораторно підтверджений випадок хвороби COVID-19, поінформували в департаменті охорони здоров’я. Двох ушпиталили.

У мерії нагадали, що звернутися за направленням на безкоштовне тестування на COVID-19 можна до сімейного лікаря. Для отримання дози вакцини, незалежно від наявності декларації з лікарем, потрібно звернутися до найближчого медзакладу, з собою потрібно мати паспорт.

Нагадаємо, наприкінці вересня завідувачка відділу епідеміологічного нагляду ГУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб» повідомляла МГ «Об’єктив», що усі цивільні та військові зараз перебувають у групі високого ризику через правець. За її даними, епідеміологи не відстежують кількість мешканців регіону, які добровільно вирішили зробити щеплення від правця. Тому що існує календар профілактичних щеплень, а в разі поранення проводять екстрену профілактику правця.