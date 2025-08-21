Live
Новый штамм коронавируса Stratus пришел на Харьковщину: заболеваемость растет

Общество 18:06   21.08.2025
Елена Нагорная
Новый штамм коронавируса Stratus пришел на Харьковщину: заболеваемость растет Фото: peshkova/Depositphotos

Рост заболеваемости коронавирусом фиксируют в Харьковской области. За неделю с 11 по 17 августа было зарегистрировано 57 случаев. Это вдвое больше, чем на позапрошлой неделе.

Количество больных Covid-19 в структуре заболеваемости ОРВИ увеличилось с 3,2% до 5,3%. Среди заболевших коронавирусом — восемь детей. 21 человека госпитализировали, информируют в Харьковском областном центре контроля и профилактики заболеваний.

«На территории Харьковской области отмечается циркуляция коронавируса субварианта Stratus (XFG). Его обнаружили у двух женщин в возрасте старше 50 лет, жительниц Харькова и Балаклеи. Одна пациентка была на амбулаторном лечении, вторая – получала медицинскую помощь в условиях стационара», – рассказали в ведомстве.

В центре констатировали, что рост заболеваемости Covid-19 в Харьковской области, как и в прошлом году, наблюдается с конца июля. При этом уровень заболеваемости (2,2 на 100 тысяч населения) — ниже среднемноголетнего.

Всего на ОРВИ в период с 11 по 17 августа заболели 1067 человек, из них около 38% — дети до 17 лет.

Автор: Елена Нагорная
