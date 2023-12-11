У Харкові за тиждень 120 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 4 по 10 грудня захворіли 1101 людей, з них 50% – діти.

Також за минулий тиждень у місті зареєстрували 120 випадків COVID, повідомили у Харківській міськраді.

«Показник захворюваності становить 77,8 на 100 тис. населення, що нижче за показник епідемічного порогу на 81% і відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу», – зазначили у мерії.

За тиждень госпіталізували 100 людей, з них дев’ять – до відділення реанімації та інтенсивної терапії з COVID-19. Серед госпіталізованих 27% – діти до 17 років.