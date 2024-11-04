Live
  • Пн 04.11.2024
  • Харків  +2°С
  • USD 41.29
  • EUR 44.97

У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип

Суспільство 12:09   04.11.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип Фото: Харківська міськрада

Захворюваність на COVID-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 24 по 30 жовтня у місті захворіли 40 людей, для порівняння – з 17 по 23 жовтня було 44 лабораторно підтверджених випадків.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської міськради, на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 914 жителів. Шпиталізованих не було.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали у мерії.

Читайте також: Карантин ввели на Харківщині через вірус африканської чуми свиней

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині хотіли «заробити» на «єВідновленні»: у чому полягала схема
На Харківщині хотіли «заробити» на «єВідновленні»: у чому полягала схема
04.11.2024, 13:35
У Ківшарівці постраждали будівля і авто «швидкої» – директор «екстренки»
У Ківшарівці постраждали будівля і авто «швидкої» – директор «екстренки»
04.11.2024, 13:10
Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого
Вранці у Харкові побили і пограбували чоловіка: підозрюють його знайомого
04.11.2024, 12:34
Лікарні отримали критичне обладнання завдяки БФ «Надія» та Фонду Парамонова
Лікарні отримали критичне обладнання завдяки БФ «Надія» та Фонду Парамонова
04.11.2024, 12:17
Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото, відео)
Як Олексіївка відновлюється після вечірнього “прильоту” (фото, відео)
04.11.2024, 10:00
У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип
У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип
04.11.2024, 12:09

Новини за темою:

15:22
У Харкові за тиждень 66 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
15:21
COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру
14:16
У Харкові за тиждень 120 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
13:29
Грип та ГРВІ: кількість хворих на Харківщині зросла
21:01
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися

Ви читали новину: «У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 12:09;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Захворюваність на COVID-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 24 по 30 жовтня у місті захворіли 40 людей, для порівняння – з 17 по 23 жовтня було 44 випадків.".