У Харкові за тиждень 40 людей захворіли на COVID, понад 900 – на ГРВІ і грип

Захворюваність на COVID-19 трохи знизилась у Харкові. За тиждень із 24 по 30 жовтня у місті захворіли 40 людей, для порівняння – з 17 по 23 жовтня було 44 лабораторно підтверджених випадків.

За даними департаменту охорони здоров’я Харківської міськради, на грип та ГРВІ за тиждень захворіла 914 жителів. Шпиталізованих не було.

«Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV–2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету залишається вакцинація, яка проводиться безкоштовно. Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях», – додали у мерії.

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