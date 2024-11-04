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В Харькове за неделю 40 человек заболели COVID, более 900 – ОРВИ и гриппом

Общество 12:09   04.11.2024
Виктория Яковенко
В Харькове за неделю 40 человек заболели COVID, более 900 – ОРВИ и гриппом Фото: Харьковский горсовет

Заболеваемость COVID-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 24 по 30 октября в городе заболели 40 человек, для сравнения – с 17 по 23 октября было 44 лабораторно подтвержденных случая.

По данным департамента здравоохранения Харьковского горсовета, гриппом и ОРВИ за неделю заболели 914 жителей. Госпитализированных не было.

«Также там отметили, что Flirt (новый штамм вируса SARS-CoV–2), который сейчас циркулирует по территории Украины, передается быстрее и поражает ослабленный иммунитет, поэтому единственным действенным способом обеспечения иммунитета остается вакцинация, которая проводится бесплатно. Привиться можно у семейного врача или в пункте вакцинирования при больницах», – добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2024 в 12:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заболеваемость COVID-19 немного снизилась в Харькове. За неделю с 24 по 30 октября в городе заболели 40 человек, для сравнения – с 17 по 23 октября было 44 случая.".