COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру
Директор однієї з харківських лікарень отримав підозру, за заволодіння понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.
За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з СОVID-19. Вказаним медикам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.
Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами, зазначили правоохоронці.
«Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень», – додали правоохоронці.
Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, директору лікарні повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Йому загрожує до 12 років тюрми.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 15:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор однієї з харківських лікарень отримав підозру, за заволодіння понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.".