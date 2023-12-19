Live
  • Вт 19.12.2023
    • Харків
  •   +4°С
  • USD 37.19
  • EUR 40.59

COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру

Суспільство 15:21   19.12.2023
Вікторія Яковенко
COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру Фото: Харківська обласна прокуратура

Директор однієї з харківських лікарень отримав підозру, за заволодіння понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з СОVID-19. Вказаним медикам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.

Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами, зазначили правоохоронці.

«Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень», – додали правоохоронці.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, директору лікарні повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Читайте також: 3,5 роки тюрми: ВС поставив крапку у справі ексголови харківського КП Аббасова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Головні новини Харкова 19.12: концерти в метро, перенесення сесії облради
Головні новини Харкова 19.12: концерти в метро, перенесення сесії облради
19.12.2023, 15:58
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
У ворога перевага у озброєнні – Сирський про ситуацію під Куп’янськом
19.12.2023, 08:00
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
єВідновлення: скільки компенсацій отримали жителі Харківщини – Синєгубов
єВідновлення: скільки компенсацій отримали жителі Харківщини – Синєгубов
19.12.2023, 15:53
Українці гинуть, даючи Європі та НАТО час підготуватися до війни з РФ – BILD
Українці гинуть, даючи Європі та НАТО час підготуватися до війни з РФ – BILD
19.12.2023, 15:47
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує
Плани РФ захопити Харків до 2026 року: Терехов повідомив, чи панікує
19.12.2023, 13:10

Новини за темою:

14:16
У Харкові за тиждень 120 людей захворіли на COVID, тисяча – на ГРВІ і грип
13:29
Грип та ГРВІ: кількість хворих на Харківщині зросла
21:01
У Харкові циркулює штам Оmicron: жителів закликають вакцинуватися
15:02
4 мешканці Харківщини померли від COVID за тиждень – це найбільше в Україні
13:54
За час пандемії 12,5% жителів Харківщини хворіли на COVID – ХОВА

Ви читали новину: «COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 15:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Директор однієї з харківських лікарень отримав підозру, за заволодіння понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.".