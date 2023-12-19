COVID не лікував, доплати отримав: у Харкові директору лікарні вручили підозру

Директор однієї з харківських лікарень отримав підозру, за заволодіння понад 1,5 млн гривень бюджетних коштів.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант знав, що є затверджений вичерпний список працівників лікарні, що залучені до надання медичної допомоги хворим з СОVID-19. Вказаним медикам були гарантовані доплати в розмірі до 300% заробітної плати.

Директор лікарні не був внесений у вказаний список, проте гроші собі він таки вирішував нарахувати, оформлюючи це незаконними наказами, зазначили правоохоронці.

«Як наслідок, за період часу з листопада 2020 року по лютий 2022 року йому було безпідставно нараховано доплати на загальну суму понад 1,5 млн гривень», – додали правоохоронці.

Як розповіли у ГУ Нацполіції в Харківській області, директору лікарні повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ. Йому загрожує до 12 років тюрми.