COVID не лечил, а доплаты получал: подозревают директора больницы в Харькове
Директор одной из харьковских больниц получил подозрение, за завладение более 1,5 млн гривен бюджетных средств.
По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант знал, что утвержден исчерпывающий список работников больницы, привлеченных к оказанию медицинской помощи больным с СОVID-19. Указанным медикам были гарантированы доплаты в размере до 300% заработной платы.
Директор больницы не был внесен в указанный список, однако деньги себе он решал начислить, оформляя это незаконными приказами, отметили правоохранители.
«Как следствие, за период времени с ноября 2020 по февраль 2022 ему были безосновательно начислены доплаты на общую сумму более 1,5 млн гривен», — добавили правоохранители.
Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, директору больницы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: covid, больница, директор, подозревают, полиция, прокуратура, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 15:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор одной из харьковских больниц получил подозрение, за завладение более 1,5 млн гривен бюджетных средств.".