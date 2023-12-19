COVID не лечил, а доплаты получал: подозревают директора больницы в Харькове

Директор одной из харьковских больниц получил подозрение, за завладение более 1,5 млн гривен бюджетных средств.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант знал, что утвержден исчерпывающий список работников больницы, привлеченных к оказанию медицинской помощи больным с СОVID-19. Указанным медикам были гарантированы доплаты в размере до 300% заработной платы.

Директор больницы не был внесен в указанный список, однако деньги себе он решал начислить, оформляя это незаконными приказами, отметили правоохранители.

«Как следствие, за период времени с ноября 2020 по февраль 2022 ему были безосновательно начислены доплаты на общую сумму более 1,5 млн гривен», — добавили правоохранители.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, директору больницы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.