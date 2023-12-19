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COVID не лечил, а доплаты получал: подозревают директора больницы в Харькове

Общество 15:21   19.12.2023
Виктория Яковенко
COVID не лечил, а доплаты получал: подозревают директора больницы в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Директор одной из харьковских больниц получил подозрение, за завладение более 1,5 млн гривен бюджетных средств.

По данным Харьковской областной прокуратуры, фигурант знал, что утвержден исчерпывающий список работников больницы, привлеченных к оказанию медицинской помощи больным с СОVID-19. Указанным медикам были гарантированы доплаты в размере до 300% заработной платы.

Директор больницы не был внесен в указанный список, однако деньги себе он решал начислить, оформляя это незаконными приказами, отметили правоохранители.

«Как следствие, за период времени с ноября 2020 по февраль 2022 ему были безосновательно начислены доплаты на общую сумму более 1,5 млн гривен», — добавили правоохранители.

Как рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области, директору больницы сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УКУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 15:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Директор одной из харьковских больниц получил подозрение, за завладение более 1,5 млн гривен бюджетных средств.".