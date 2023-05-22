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Секретний “літак-бомбер” харківської 92 ОМБр знищив гаубицю ворога (відео)

Суспільство 23:30   22.05.2023
Олена Нагорна
Секретний “літак-бомбер” харківської 92 ОМБр знищив гаубицю ворога (відео)

Бійці ударної роти БпЛА “Ахіллес” харківської 92-ї ОМБр ім. отамана Івана Сірка знищили російську гармату-гаубицю Д-20.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр України з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма”, – йдеться у публікації.

Відео: Михайло Федоров

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Травня 2023 в 23:30;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці ударної роти БпЛА “Ахіллес” харківської 92-ї ОМБр ім. отамана Івана Сірка знищили російську гармату-гаубицю Д-20.".