Секретний “літак-бомбер” харківської 92 ОМБр знищив гаубицю ворога (відео)

Бійці ударної роти БпЛА “Ахіллес” харківської 92-ї ОМБр ім. отамана Івана Сірка знищили російську гармату-гаубицю Д-20.

Про це повідомляє віцепрем’єр-міністр України з інновацій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Цього секретного літака-бомбера дуже бояться росіяни. І не дарма”, – йдеться у публікації.

Відео: Михайло Федоров