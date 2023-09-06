FPV-дрон харківської 92-ї ОШБр спалив броньовик ворога під Бахмутом (відео)
Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували ворожий броньовик з особовим складом на околицях міста Бахмут Донецької області.
Оператори Армії дронів помітили російський бронеавтомобіль та ефективно відпрацювали по ньому FPV-дроном від компанії Everstake, пише міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
“Ураженої техніки росіян буде більше, Армія дронів продовжує зростати”, – наголосив він.
Відео: Михайло Федоров
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Вересня 2023 в 18:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Бійці роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка ліквідували ворожий броньовик з особовим складом на околицях міста Бахмут Донецької області.".