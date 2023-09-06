FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали вражеский броневик с личным составом в окрестностях города Бахмут Донецкой области.

Операторы Армии дронов заметили российский бронеавтомобиль и эффективно отработали по нему FPV-дроном от компании Everstake, пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Пораженной техники россиян будет больше, Армия дронов продолжает расти», — подчеркнул он.

Видео: Михаил Федоров