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FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)

Общество 18:58   06.09.2023
Елена Нагорная
FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)

Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали вражеский броневик с личным составом в окрестностях города Бахмут Донецкой области.

Операторы Армии дронов заметили российский бронеавтомобиль и эффективно отработали по нему FPV-дроном от компании Everstake, пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Пораженной техники россиян будет больше, Армия дронов продолжает расти», — подчеркнул он.

Видео: Михаил Федоров

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Автор: Елена Нагорная
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FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)
FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)
06.09.2023, 18:58

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали вражеский броневик с личным составом в окрестностях города Бахмут Донецкой области.".