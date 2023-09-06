FPV-дрон харьковской 92-й ОШБр сжег броневик врага под Бахмутом (видео)
Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали вражеский броневик с личным составом в окрестностях города Бахмут Донецкой области.
Операторы Армии дронов заметили российский бронеавтомобиль и эффективно отработали по нему FPV-дроном от компании Everstake, пишет министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
«Пораженной техники россиян будет больше, Армия дронов продолжает расти», — подчеркнул он.
Видео: Михаил Федоров
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- • Дата публикации материала: 6 сентября 2023 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ликвидировали вражеский броневик с личным составом в окрестностях города Бахмут Донецкой области.".