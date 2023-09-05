Техники рф почти на $1 млн уничтожила рота ударных БПЛА харьковской 92-й ОШБр
Четырьмя БПЛА за $2000 уничтожили бойцы харьковской 9-й ОШБр 2 российских САУ и 2 российских БМП на Бахмутском направлении.
Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко в своем телеграмме.
«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко отработала FPV-дронами по 4 единицам вражеской техники: самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С» калибра 120 мм (2 единицы) – уничтожено! Бронированная машина пехоты-2 (2 единицы) поражена», — отрапортовал Федоренко.
Стоимость одного FPV-дрона – $500, а совокупная стоимость уничтоженной вражеской техники – $900 000, напомнил военный.
Все, кто присоединяется к сбору на FPV-камикадзе, помните – это общий результат:
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- • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 17:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырьмя БПЛА за $2000 уничтожили бойцы харьковской 9-й ОШБр 2 российских САУ и 2 российских БМП на Бахмутском направлении.".