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Техники рф почти на $1 млн уничтожила рота ударных БПЛА харьковской 92-й ОШБр

Происшествия 17:50   05.09.2023
Оксана Якушко
Техники рф почти на $1 млн уничтожила рота ударных БПЛА харьковской 92-й ОШБр

Четырьмя БПЛА за $2000 уничтожили бойцы харьковской 9-й ОШБр 2 российских САУ и 2 российских БМП на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко в своем телеграмме.

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов (РУБпАК) «АХИЛЛЕС» 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко отработала FPV-дронами по 4 единицам вражеской техники: самоходная артиллерийская установка 2С9 «Нона-С» калибра 120 мм (2 единицы) – уничтожено! Бронированная машина пехоты-2 (2 единицы) поражена», — отрапортовал Федоренко.

Стоимость одного FPV-дрона – $500, а совокупная стоимость уничтоженной вражеской техники – $900 000, напомнил военный.

Все, кто присоединяется к сбору на FPV-камикадзе, помните – это общий результат:

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Читайте также: 80 единиц техники РФ подбили за месяц беспилотники харьковской 92 ОШБр

Автор: Оксана Якушко
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Техники рф почти на $1 млн уничтожила рота ударных БПЛА харьковской 92-й ОШБр
Техники рф почти на $1 млн уничтожила рота ударных БПЛА харьковской 92-й ОШБр
05.09.2023, 17:50

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  • Категории: Происшествия, Украина; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 5 сентября 2023 в 17:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Четырьмя БПЛА за $2000 уничтожили бойцы харьковской 9-й ОШБр 2 российских САУ и 2 российских БМП на Бахмутском направлении.".