80 единиц техники РФ подбили за месяц беспилотники харьковской 92 ОШБр

В августе беспилотники харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили более 20 единиц вражеской техники и повредили еще 60.

Статистику боевой работы привел командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.

В telegram он опубликовал инфографику, отражающую результаты работы бригады за последний месяц лета.

«На инфографике отражены поражения, реализованные исключительно за счет наших беспилотников. Работа, проведенная в интересах других подразделений, не отражается во избежание дублирования», — отметил он.