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80 единиц техники РФ подбили за месяц беспилотники харьковской 92 ОШБр

Происшествия 12:19   03.09.2023
Оксана Горун
80 единиц техники РФ подбили за месяц беспилотники харьковской 92 ОШБр Фото: Facebook 92 ОМБр

В августе беспилотники харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили более 20 единиц вражеской техники и повредили еще 60.

Статистику боевой работы привел командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр  Юрий Федоренко.

В telegram он опубликовал инфографику, отражающую результаты работы бригады за последний месяц лета.

Уничтожили в августе беспилотники 92 омбр

«На инфографике отражены поражения, реализованные исключительно за счет наших беспилотников. Работа, проведенная в интересах других подразделений, не отражается во избежание дублирования», — отметил он.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе беспилотники харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили более 20 единиц вражеской техники и повредили еще 60".