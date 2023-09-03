80 единиц техники РФ подбили за месяц беспилотники харьковской 92 ОШБр
Фото: Facebook 92 ОМБр
В августе беспилотники харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили более 20 единиц вражеской техники и повредили еще 60.
Статистику боевой работы привел командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОШБр Юрий Федоренко.
В telegram он опубликовал инфографику, отражающую результаты работы бригады за последний месяц лета.
«На инфографике отражены поражения, реализованные исключительно за счет наших беспилотников. Работа, проведенная в интересах других подразделений, не отражается во избежание дублирования», — отметил он.
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- • Дата публикации материала: 3 сентября 2023 в 12:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В августе беспилотники харьковской 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко уничтожили более 20 единиц вражеской техники и повредили еще 60".