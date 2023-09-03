80 одиниць техніки РФ підбили за місяць безпілотники харківської 92 ОШБр
Фото: фейсбук 92 ОМБр
У серпні безпілотники харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили понад 20 одиниць ворожої техніки та пошкодили ще 60.
Статистику бойової роботи навів командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко.
У телеграмі він опублікував інфографіку, яка відображає результати роботи бригади за останній місяць літа.
“На інфографіці відображені ураження, реалізовані винятково за рахунок наших безпілотників. Робота здійснена в інтересах інших підрозділів не відображається з метою уникнення дублювання”, – зазначив він.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Вересня 2023 в 12:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У серпні безпілотники харківської 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка знищили понад 20 одиниць ворожої техніки та пошкодили ще 60".