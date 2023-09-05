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Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр

Події 17:50   05.09.2023
Оксана Якушко
Техніки рф майже на $1 млн знищила рота ударних БПЛА харківської 92-ої ОШБр

Чотирьма БПЛА за $2000 знищили бійці харківської 9-ї ОШБр 2 російських САУ та 2 російські БМП на Бахмутському напрямку.

Про це повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОШБр Юрій Федоренко у своєму телеграмі.

 

«Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів (РУБпАК) «АХІЛЛЕС» 92 ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка відпрацювала FPV-дронами по 4 одиницях ворожої техніки: самохідна артилерійська установка 2С9 «Нона-С» калібру 120 мм (2 одиниці) – знищено! Броньована машина піхоти-2 (2 одиниці) – уражено», – відрапортував Федоренко.

Вартість одного FPV-дрона – $500, а сукупна вартість знищеної ворожої техніки – $900 000, нагадав військовий.

Усі, хто долучається до збору на FPV-камікадзе, пам’ятайте – це наш спільний результат:

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотирьма БПЛА за $2000 знищили бійці харківської 9-ї ОШБр 2 російських САУ та 2 російські БМП на Бахмутському напрямку.".