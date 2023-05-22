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Секретный «самолет-бомбер» харьковской 92 ОМБр уничтожил гаубицу врага (видео)

Общество 23:30   22.05.2023
Елена Нагорная
Секретный «самолет-бомбер» харьковской 92 ОМБр уничтожил гаубицу врага (видео)

Бойцы ударной роты БпЛА «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр им. атамана Ивана Сирко уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря», — говорится в публикации.

Видео: Михаил Федоров

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 мая 2023 в 23:30;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бойцы ударной роты БпЛА «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр им. атамана Ивана Сирко уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20.".