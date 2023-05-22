Секретный «самолет-бомбер» харьковской 92 ОМБр уничтожил гаубицу врага (видео)

Бойцы ударной роты БпЛА «Ахиллес» харьковской 92-й ОМБр им. атамана Ивана Сирко уничтожили российскую пушку-гаубицу Д-20.

Об этом сообщает вице-премьер-министр Украины по инновациям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Этого секретного самолета-бомбера очень боятся россияне. И не зря», — говорится в публикации.

Видео: Михаил Федоров