Харьковская 92 ОМБр показала своего внештатного психолога (фото)
У танкистов 92 ОМБр появился новый «сотрудник» — щенок Фугас.
Танковый экипаж 92 ОМБр имени атамана Ивана Сирко обзавелся внештатным психологом. Так бойцы называют щенка с боевой кличкой Фугас.
«Нам его привезли ребята с боевой позиции около двух месяцев назад. Тогда он был маленьким комочком вообще, наверное, только родился, а уже застал войну, – рассказывал в интервью АрмияInform командир экипажа и названый отец щенка Андрей. — С первых дней, как он появился в нашей роте, все к нему очень привязались и лелеют малыша. Фугас действительно понимает военную дисциплину. Утром просыпается и идет с нами на построение, если мы работаем или передвигаемся на танке, то он тоже постоянно рядом. Когда слышит взрывы, то не пугается, а ведет себя спокойно и не мешает нам работать. Недавно мы даже заказали разгрузку для него и присвоили звание младший сержант».
Щенка назвали честь фугасных снарядов. Кормят малыша сухпайками, он любит спать на коробках от боекомплектов, а его любимая игрушка — граната Ф-1 (конечно, без запала).
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«Фугас для всех нас как внештатный психолог. Я знаю, что есть такой вид терапии, когда советуют плавать с дельфинами или начать заниматься конным спортом. У нас эти обязанности на себя взял мой цуцик. Бывает так, побратимы возвращаются с боевого выезда, или я тоже устал, голова вся в хлопотах, а он прибегает и веселит всех, дарит бескорыстную любовь и поддержку. Это моментально поднимает настроение и боевой дух», – поделился военнослужащий Андрей.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 09:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "У танкистов 92 ОМБр появился новый «сотрудник» — щенок Фугас".