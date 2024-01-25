Айтівець наводив ракети РФ на Харків – його затримали

У Харкові під кінець другого року повномасштабної війни виявили чергового діяльного помічника вбивць із РФ – учасника підконтрольного ФСБ хакерського угрупування “народна сyberармія рф”, повідомили в СБУ.

“Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади”, – заявив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За його даними, за наведенням цього зрадника окупанти здійснили два ракетних удари по цивільній інфраструктурі Харкова. У тому числі його працями до переліку постраждалих об’єктів потрапила лікарня.

“Він також розвідував місця базування Сил оборони на території регіону. Насамперед його цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем протиповітряної оборони ЗСУ. Крім того, хакер виконував завдання фсб щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти держпідприємств та органів влади України“, – повідомив Абдула.

Хакера-навідника затримали. Це місцевий мешканець – харків’янин, спеціаліст у сфері IT. До себе на роботу російські спецслужби заманили його через спеціалізований телеграм-канал хакерських спільнот.

“Фігурант обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де за його “версією” могли перебувати українські захисники. Отримані відомості він надсилав до фсб через популярний месенджер у вигляді скриншотів електронних карт з координатами потенційних цілей“, – пояснив речник УСБУ.

У квартирі у затриманого вилучили техніку, якою він користувався для передачі даних ворогові та іншого шкідництва. У тому числі: три мобільні телефони, ноутбук і флеш-носії.

Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі затриманий у СІЗО.