«Він читав мої думки». У Харкові чоловік кидався з ножем і сокирою на людей
«Мені не сподобалося, що він читав мої думки», – пояснив свої дії 27-річний харків’янин, що ледь не вбив двох знайомих, власну матір та себе, бігав із сокирою та підпалив свою квартиру, розповів начальник слідчого управління Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
Ввечері, близько 19 години, у Саржиному Яру 27-річний харків’янин зустрівся з однокласником, який прийшов з приятелем. Саме цей знайомий і став першою жертвою, розповів Болвінов.
«Прямо посеред парку чоловік вихопив ножа, накинувся та порізав обличчя, скроню, кисть і стегно. На допомогу кинувся однокласник, спробував зупинити неадеквата, але отримав удару ножем у шию», – повідомив Болвінов.
Охорона парку викликала швидку та поліцію, нападник втік, постраждалих відвезли до лікарні. Шукати зловмисника кинулися «по гарячих слідах» і вже за кілька годин поліція була у нього вдома.
Але туди вже мати агресора викликала поліцію.
«По квартирі з сокирою він бігав за матір’ю та погрожував вбити. Жінка встигла вискочити на вулицю, а її син забарикадувався всередині. А потім відкрив газ та заявив, що всіх підірве. Газопостачання перекрили по всьому стояку, з чоловіком почали перемовини через вікно – він мешкає на першому поверсі», – розповів подробиці Болвінов.
Чоловік продовжив погрожувати сокирою та ножем, тепер вже поліції. Але прибув спецпідрозділ, зайшов всередину та затримав зловмисника. Тоді чоловік вирішив вдарити ножем вже самого себе – три рази в живіт. І підпалив квартиру.
Вогонь швидко загасили. Поранення виявилися непроникаючими – зараз затриманий в лікарні під охороною, йому повідомили про підозру в замаху на вбивство двох осіб.
«Підозрюваний каже – напав з ножем, тому що приятель нібито почав читати його думки без дозволу. Ми вже з’ясували, що близько восьми років тому чоловік спостерігався у психіатра. Останні роки він ніде не працював та майже не виходив з дому. Попереду – обрання для нього запобіжного заходу та психіатрична експертиза», – зазначив Болвінов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: нападение, Нацполиция, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, нож, покушение, психиатрия, саржин яр, Сергей Болвинов, топор, Харків, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2024 в 21:03;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "«Мені не сподобалося, що він читав мої думки», – пояснив свої дії 27-річний харків’янин, що ледь не вбив двох знайомих, власну матір та себе. ".