В Харькове от ракетной атаки есть пострадавшие — Мельник
Фото: пресс-служба ХОВА
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в Харькове от ракетной атаки пострадали люди. Их количество и состояние еще уточняют.
«Пока известно о повреждении здания больницы в Киевском районе города. Также, к сожалению, есть пострадавшие, количество и состояние которых устанавливается. Окончательная информация о разрушениях также уточняется», — написал Мельник.
По его информации, российские террористы использовали для удара по городу системы С-300 и ракеты Х-22.
За утро в Харькове произошло уже три серии взрывов.
Читайте также: Главные новости Харькова 29 декабря: три серии взрывов, повреждена больница
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Мельник, новости Харькова, пострадали, ракетная атака;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове от ракетной атаки есть пострадавшие — Мельник»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 29 декабря 2023 в 08:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в Харькове от ракетной атаки пострадали люди. Их количество и состояние еще уточняют".