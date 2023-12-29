В Харькове от ракетной атаки есть пострадавшие — Мельник

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что в Харькове от ракетной атаки пострадали люди. Их количество и состояние еще уточняют.

«Пока известно о повреждении здания больницы в Киевском районе города. Также, к сожалению, есть пострадавшие, количество и состояние которых устанавливается. Окончательная информация о разрушениях также уточняется», — написал Мельник.

По его информации, российские террористы использовали для удара по городу системы С-300 и ракеты Х-22.

За утро в Харькове произошло уже три серии взрывов.