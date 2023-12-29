У Харкові перейменували вулицю на честь загиблого Героя України
У Харкові перейменували вулицю Балакірєва. Замість імені російського композитора тепер вона носитиме ім’я українського героя – Станіслава Партали.
“Колишню вул. Балакірєва, яка розташована в Шевченківському районі, перейменували на вул. Станіслава Партали.Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 29 грудня, на позачерговій сесії Харківської міськради“, – проінформувала пресслужба мерії.
Лейтенант Станіслав Партала – харків’янин. Він народився 5 жовтня 1984 року. Закінчив Харківську гімназію №111. Захищав Україну з 2014 року.
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“За роки на передовій провів сотні вдалих бойових операцій та навчив військовій справі багатьох побратимів. Був командиром взводу розвідки, отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка» (посмертно). Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області”, – повідомили в міськраді.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: герой Украины, міськрада, новини Харкова, переименование, сесія, улица;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Грудня 2023 в 12:14;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові перейменували вулицю Балакірєва. Замість імені російського композитора тепер вона носитиме ім’я українського героя – Станіслава Партали".