У Харкові перейменували вулицю на честь загиблого Героя України

У Харкові перейменували вулицю Балакірєва. Замість імені російського композитора тепер вона носитиме ім’я українського героя – Станіслава Партали.

“Колишню вул. Балакірєва, яка розташована в Шевченківському районі, перейменували на вул. Станіслава Партали.Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 29 грудня, на позачерговій сесії Харківської міськради“, – проінформувала пресслужба мерії.

Лейтенант Станіслав Партала – харків’янин. Він народився 5 жовтня 1984 року. Закінчив Харківську гімназію №111. Захищав Україну з 2014 року.

“За роки на передовій провів сотні вдалих бойових операцій та навчив військовій справі багатьох побратимів. Був командиром взводу розвідки, отримав звання Героя України та орден «Золота Зірка» (посмертно). Загинув 2 березня 2022 року поблизу селища Калинівка Донецької області”, – повідомили в міськраді.