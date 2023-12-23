Слово «руський» прибрали з назви заповідника на Харківщині

Заповідник у Красноградському районі перейменували на сесії Харківської облради у рамках процесу деколонізації, повідомила депутат Галина Куц.

Харківська обласна рада 74 голосами «За» перейменувала заказник місцевого значення, який мав назву «Руський Орчик», що розташований на території Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району Харківської області, розповіла Галина Куц.

«Цю назву заказник отримав ще у 1984 році.Від сьогодні заказник має нову назву – «Орчицький»», – повідомила депутат.