Слово «руський» прибрали з назви заповідника на Харківщині
Заповідник у Красноградському районі перейменували на сесії Харківської облради у рамках процесу деколонізації, повідомила депутат Галина Куц.
Харківська обласна рада 74 голосами «За» перейменувала заказник місцевого значення, який мав назву «Руський Орчик», що розташований на території Зачепилівської селищної територіальної громади Красноградського району Харківської області, розповіла Галина Куц.
«Цю назву заказник отримав ще у 1984 році.Від сьогодні заказник має нову назву – «Орчицький»», – повідомила депутат.
Читайте також: Ділянку у «Гомільшанських лісах» вартістю майже 3 млн грн суд поверне державі
Популярно
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Галина Куц, деколонизация, депутат, заповедник, переименование, сессия Харьковского областного совета, Харьковская область;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Слово «руський» прибрали з назви заповідника на Харківщині»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2023 в 16:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Заповідник у Красноградському районі перейменували на сесії Харківської облради у рамках процесу деколонізації, повідомила депутат Галина Куц.".