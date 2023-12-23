В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
Заповедник в Красноградском районе переименовали на сессии Харьковского облсовета в рамках процесса деколонизации, сообщила депутат Галина Куц.
Харьковский областной совет 74 голосами «За» переименовал заказник местного значения, который назывался ранее «Русский Орчик», расположенный на территории Зачепиловской поселковой территориальной громады Красноградского района Харьковской области, рассказала Галина Куц.
«Это название заказник получил еще в 1984 году. Сегодня заказник имеет новое название – «Орчицкий», — сообщила депутат.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Галина Куц, деколонизация, депутат, заповедник, переименование, сессия Харьковского областного совета, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 16:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заповедник в Красноградском районе переименовали на сессии Харьковского облсовета в рамках процесса деколонизации, сообщила депутат Галина Куц.".