Live
  • Сб 23.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 37.6
  • EUR 41.28

В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»

Общество 16:28   23.12.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»

Заповедник в Красноградском районе переименовали на сессии Харьковского облсовета в рамках процесса деколонизации, сообщила депутат Галина Куц.

Харьковский областной совет 74 голосами «За» переименовал заказник местного значения, который назывался ранее «Русский Орчик», расположенный на территории Зачепиловской поселковой территориальной громады Красноградского района Харьковской области, рассказала Галина Куц.

«Это название заказник получил еще в 1984 году. Сегодня заказник имеет новое название – «Орчицкий», — сообщила депутат.

Читайте также: Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
Бюджет на 2024 год утвердили на сессии Харьковского облсовета
23.12.2023, 12:11
15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
15-летний подросток угрожал и требовал $450 тысяч у бизнесменов на Харьковщине
23.12.2023, 15:09
И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря
И снег, и дождь: прогноз погоды в Харькове и области на субботу, 23 декабря
22.12.2023, 20:03
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»
23.12.2023, 16:28
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
Что ей пишут из Мариуполя, рассказала продюсер фильма-претендента на «Оскар»
22.12.2023, 11:20
Переименование 6 населенных пунктов Харьковщины поддержали на сессии облсовета
Переименование 6 населенных пунктов Харьковщины поддержали на сессии облсовета
23.12.2023, 17:20

Новости по теме:

11:26
Суркиса снова не исключили из почетных граждан Харьковщины на сессии облсовета

Вы читали новость: «В Харьковской области из названия заповедника убрали слово «русский»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 декабря 2023 в 16:28;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заповедник в Красноградском районе переименовали на сессии Харьковского облсовета в рамках процесса деколонизации, сообщила депутат Галина Куц.".