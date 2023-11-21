Live
  • Вт 21.11.2023
    • Харьков
  •   -10°С
  • USD 36.05
  • EUR 39.4

Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству

Общество 17:39   21.11.2023
Оксана Якушко
Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству

Прокуроры установили нарушение закона в том, что физлицу передали в частную собственность земельный участок, расположенный в Чугуевском районе на территории НПП «Гомельшанские леса», площадью 0,1 га и стоимостью почти 3 млн гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной. Изменение целевого назначения земель указанной категории возможно в исключительных случаях для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости по согласованию с Кабинетом Министров Украины.

Змиевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск заявления окружной прокуратуры в полном объеме.

Читайте также: Около 10 заповедников и заказников Харьковщины пострадали от войны

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
Каким будет бюджет Харькова-2024 и сохранят ли бесплатный проезд. Показатели
21.11.2023, 19:10
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
Было странно видеть, что Харьков ничем не помог ВСУ — Терехов о статье Forbes
21.11.2023, 20:13
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
Зимняя сказка. Как выглядит заснеженный экопарк под Харьковом (видео)
21.11.2023, 18:52
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
Мороз до -14, гололед. Прогноз погоды в Харькове и области на 22 ноября
21.11.2023, 20:54
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
«Мы задержали войну на 8 лет». В Харькове отметили 10-летие Евромайдана (фото)
21.11.2023, 22:27
Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана
Главные новости 21.11: нардеп-взяточник, бюджет Харькова, встреча Евромайдана
21.11.2023, 23:11

Новости по теме:


Вы читали новость: «Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры установили нарушение закона в том, что физлицу передали в частную собственность земельный участок, расположенный в Чугуевском районе на территории НПП «Гомельшанские леса», площадью 0,1 га и стоимостью почти 3 млн гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.".