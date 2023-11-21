Участок в «Гомельшанских лесах» стоимостью 3 млн грн суд вернет государству
Прокуроры установили нарушение закона в том, что физлицу передали в частную собственность земельный участок, расположенный в Чугуевском районе на территории НПП «Гомельшанские леса», площадью 0,1 га и стоимостью почти 3 млн гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Земли природно-заповедного фонда относятся к особо ценным землям и не могут передаваться в частную собственность из государственной. Изменение целевого назначения земель указанной категории возможно в исключительных случаях для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости по согласованию с Кабинетом Министров Украины.
Змиевский районный суд Харьковской области удовлетворил иск заявления окружной прокуратуры в полном объеме.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Гомельшанские леса, заповедник, суд, участок, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуроры установили нарушение закона в том, что физлицу передали в частную собственность земельный участок, расположенный в Чугуевском районе на территории НПП «Гомельшанские леса», площадью 0,1 га и стоимостью почти 3 млн гривен, сообщила Харьковская областная прокуратура.".