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Загорелся заповедник на Харьковщине из-за удара РСЗО

Происшествия 08:06   05.05.2025
Оксана Горун
Загорелся заповедник на Харьковщине из-за удара РСЗО

Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что за сутки в экосистемах региона возникло 42 пожара на площади 145 га, в том числе горели Изюмские леса и заповедник под Боровой.

«Утром 4 мая враг нанес удары реактивными системами залпового огня по лесным массивам Боровской громады Изюмского района. В результате обстрелов произошли пожары на территории Боровского лесничества на площади более 2 га и на территории Регионального ландшафтного парка Краснооскольского природно-заповедного фонда на площади более 5 га», — проинформировали в ГСЧС.

Пожар на территории Песчанского лесничества на окраине Изюма продолжается. Там горит лесная подстилка на площади 85 га.

«Наблюдается детонация оставленных противником взрывоопасных предметов. Огонь распространился на крышу двухэтажного жилого дома, частный жилой дом, четыре гаража и хозяйственные постройки, а также складские и производственные здания», — уточнили спасатели.

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Из-за обстрелов за сутки в области зафиксировали 11 пожаров: в Изюмском, Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 08:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области сообщила, что за сутки в экосистемах региона возникло 42 пожара на площади 145 га, горели Изюмские леса и заповедник под Боровой".