Около 10 заповедников и заказников Харьковщины пострадали от войны

Так сложилось, что в Харьковской области под огнем россиян оказались самые живописные территории и заповедники. Об их состоянии биологи пока могут узнать только с помощью спутниковых снимков – большинство территорий либо заминированы, либо до сих пор являются театром военных действий.

«Крейдянкая лесная дача пострадала из-за минирования территории, там были небольшие возгорания. Еще поражена Савинская лесная дача – также частичное минирование территории, небольшие очаги пожаров на степных участках. Еще проектируемый Национальный природный парк «Изюмская Лука» и региональный ландшафтный парк «Изюмская Лука». В первом случае в борах были небольшие очаги возгорания, наиболее значимые – в искусственных плантациях сосны. Заказник Студенецкий очень сильно пострадал из-за движения техники и обстрелов», — перечисляет Станислав Витер, эксперт по исследованию и охране биологического разнообразия Украинской природоохранной группы.

Имеет сильные минирования заказник на севере области, в Волчанском районе – природоохранный парк на реке Волча. А еще – заказники на реках Мокрый и Сухой Изюмец.

Но наибольшие потери у регионального ландшафтного парка «Великобурлукская степь» и Национального природного парка «Двуречанский», которые находятся именно на линии столкновения – от боевых действий, движения техники, разрывов снарядов.

«В Двуречанском парке на некоторых меловых участках может быть невозможно возобновление растительного мира, там будет замена степных участков на какие-то россыпи мела», — отмечает Витер.