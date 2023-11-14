Около 10 заповедников и заказников Харьковщины пострадали от войны
Так сложилось, что в Харьковской области под огнем россиян оказались самые живописные территории и заповедники. Об их состоянии биологи пока могут узнать только с помощью спутниковых снимков – большинство территорий либо заминированы, либо до сих пор являются театром военных действий.
«Крейдянкая лесная дача пострадала из-за минирования территории, там были небольшие возгорания. Еще поражена Савинская лесная дача – также частичное минирование территории, небольшие очаги пожаров на степных участках. Еще проектируемый Национальный природный парк «Изюмская Лука» и региональный ландшафтный парк «Изюмская Лука». В первом случае в борах были небольшие очаги возгорания, наиболее значимые – в искусственных плантациях сосны. Заказник Студенецкий очень сильно пострадал из-за движения техники и обстрелов», — перечисляет Станислав Витер, эксперт по исследованию и охране биологического разнообразия Украинской природоохранной группы.
Имеет сильные минирования заказник на севере области, в Волчанском районе – природоохранный парк на реке Волча. А еще – заказники на реках Мокрый и Сухой Изюмец.
Но наибольшие потери у регионального ландшафтного парка «Великобурлукская степь» и Национального природного парка «Двуречанский», которые находятся именно на линии столкновения – от боевых действий, движения техники, разрывов снарядов.
«В Двуречанском парке на некоторых меловых участках может быть невозможно возобновление растительного мира, там будет замена степных участков на какие-то россыпи мела», — отмечает Витер.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: война, заказник, заповедник, мина, минирование, пожар, природа, региональный ландшафтный парк, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 15:00;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Так сложилось, что в Харьковской области под огнем россиян оказались самые живописные территории и заповедники. Об их состоянии биологи пока могут узнать только с помощью спутниковых снимков – большинство территорий либо заминированы, либо до сих пор являются театром военных действий.".