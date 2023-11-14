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Близько 10 заповідників і заказників Харківщини постраждали від війни

Суспільство 15:00   14.11.2023
Оксана Якушко
Близько 10 заповідників і заказників Харківщини постраждали від війни

Так склалося, що у Харківській області під вогнем росіян опинилися найбільш мальовничі території та найкращі заповідники. Про стан заповідників і заказників біологи можуть довідатися лише за допомогою супутникових знімків – більшість територій або заміновані, або й досі є театром військових дій.

«Крейдянська лісова дача постраждала через мінування території, там були невеличкі займання. Ще вражена Савинська лісова дача – так само часткове мінування території, невеликі осередки пожеж на степових ділянках. Потім проектований Національний природний парк «Ізюмська Лука» і регіональний ландшафтний парк «Ізюмська Лука». У першому випадку в борах були невеличкі осередки займання, найбільш значущі – в штучних плантаціях сосни. Заказник Студенецький дуже сильно постраждав через рух техніки й обстріли», – перелічує Станіслав Вітер, експерт із дослідження та охорони біологічного різноманіття Української природоохоронної групи.

Має сильні мінування заказник на півночі області, у Вовчанському районі – природоохоронний парк на річці Вовча. А ще – заказники на ріках Мокрий і Сухий Ізюмець.

Але найбільших втрат зазнали регіональний ландшафтний парк «Великобурлуцький степ» і Національний природний парк «Дворічанський», які знаходяться саме на лінії зіткнення – від бойових дій, руху техніки, розривів снарядів.

«У Дворічанському парку на деяких крейдяних ділянках може бути неможливим відновлення рослинного світу, там буде заміна степових ділянок на якісь розсипи крейди», – зазначає Вітер.

Читайте також: Заповідники Харківщини під час війни: «Ми не можемо оцінити масштаб трагедії»

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 15:00;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Так склалося, що у Харківській області під вогнем росіян опинилися найбільш мальовничі території та найкращі заповідники. Про стан заповідників і заказників біологи можуть довідатися лише за допомогою супутникових знімків – більшість територій або заміновані, або й досі є театром військових дій.".