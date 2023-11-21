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Ділянку у «Гомільшанських лісах» вартістю майже 3 млн грн суд поверне державі

Суспільство 17:39   21.11.2023
Оксана Якушко
Ділянку у «Гомільшанських лісах» вартістю майже 3 млн грн суд поверне державі

Прокурори встановили порушення закону, коли фізичній особі передали у приватну власність земельну ділянку, розташовану в Чугуївському районі на території НПП «Гомільшанські ліси», площею 0,1 га та вартістю майже 3 млн гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної. Зміна цільового призначення земель вказаної категорії можлива у виключних випадках для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Зміївський районний суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури у повному обсязі.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 17:39;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокурори встановили порушення закону, коли фізичній особі передали у приватну власність земельну ділянку, розташовану в Чугуївському районі на території НПП «Гомільшанські ліси», площею 0,1 га та вартістю майже 3 млн гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.".