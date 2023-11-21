Ділянку у «Гомільшанських лісах» вартістю майже 3 млн грн суд поверне державі

Прокурори встановили порушення закону, коли фізичній особі передали у приватну власність земельну ділянку, розташовану в Чугуївському районі на території НПП «Гомільшанські ліси», площею 0,1 га та вартістю майже 3 млн гривень, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної. Зміна цільового призначення земель вказаної категорії можлива у виключних випадках для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності за погодженням з Кабінетом Міністрів України.

Зміївський районний суд Харківської області задовольнив позов окружної прокуратури у повному обсязі.